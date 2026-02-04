宝塚歌劇団の村上浩爾代表取締役社長が４日、兵庫・宝塚市の同劇団内で記者懇談会を開催した。一部で問題となっているファンクラブによるチケットのお花代について、村上社長は「今回、ファン会の代表の方、出演者個人と契約書をきっちり結ぼうということを次のステップとしてやろうとしています」と、不正転売防止法などを意識した内容になっているという。チケット代金についても、ファン会からファンに出す時にチケット代