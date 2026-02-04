1月22日、内閣府の公用車が赤信号の交差点に猛スピードで進入し、車両6台を巻き込み7人が死傷する事故が発生した。【写真】公用車は火花をあげて横向きにドリフト、破片が飛び散り…凄惨な事故現場を捉えたドラレコ映像現場は国会議事堂や首相官邸からほど近い、特許庁前の交差点。この暴走した公用車の運行業務を委託された業者は、2年前にも公用車で死亡事故を起こしていた──。今回の事故について全国紙社会部記者が解説