巨人に新加入した則本昂大投手（３５）が３日、第１クールを炎の３連投で締めた。宮崎キャンプでチーム初となる１００球を投げ込み、初日から計１９８球。３年ぶりの先発復帰に向けて「『やってやるんだ』って気持ちを言い聞かせるためにも投げられたのは大きい。去年の反省も生かして」と充実の汗を拭った。触発された。投球前にサブグラウンドで楽天時代からの先輩・田中将と「久しぶりに」キャッチボール。ブルペンでは２人