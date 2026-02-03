ドイツサッカー連盟（DFB）は、2026年にアメリカ、カナダ、メキシコの3か国共催で行われるワールドカップへの参加方針を正式に維持する姿勢を示したようだ。『SPORTbible』が報じている。ドナルド・トランプ率いる米政権による強硬な外交・移民政策を背景に、ドイツ国内では大会ボイコットを求める声が一部で高まっていた。しかし、DFB理事会は「不参加は検討していない」と明確に否定。開幕が近づく中、4度の世界制覇を誇る強豪国