石破茂前首相が１日、東京・蒲田で衆院選（８日投開票）の応援演説を行った。東急の蒲田駅と京急蒲田駅を結ぶ蒲蒲線について言及した。東京４区から自民党公認で出馬している平将明候補の応援のため、石破氏はＪＲ蒲田駅前でマイクを握った。「いよいよ蒲蒲線が実現することになる。羽田に行くのが便利になる。蒲田に世界中の人がやって来る」と、２０３８年以降に開通するという蒲蒲線を楽しみにした。「『外国人なんて来なく