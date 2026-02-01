NISA口座内で金融商品に投資し、運用を行う人は近年増加しています。なかでも、海外株式に幅広く投資できる「オール・カントリー（オルカン）」や「S&P500」に連動する投資信託は、NISAでも人気です。一方で、NISAとは別に、海外の証券口座を使った取引や海外不動産投資など、投資先を海外に広げる人もいます。 では、これらの投資は税務調査の対象になるのでしょうか。本記事では、NISAを使った海外投資が調