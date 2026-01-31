JR水戸駅のロータリーで通行人4人が次々に殴られた事件で、警察が男の画像を公開しました。【映像】公開された男の画像（複数カット）JR水戸駅北口のロータリーできのう午後6時すぎ、自転車に乗った男がすれ違いざまに通行人の顔を次々と殴るなどし10代から50代までの男女4人がけがをしました。そのうち2人は鼻の骨を折る重傷を負い、44歳女性は唇を切り、17歳の女子高校生は自転車で体当たりされ膝に擦り傷を負いました。男