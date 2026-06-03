秋田朝日放送 2日、秋田市河辺の山林で遺体で見つかった女性の死因が、外傷による出血性ショックとわかりクマに襲われたと断定されました。付近では数日前からクマがごみなどをあさる様子が目撃されていて、徐々に人の生活圏に迫って来ていたようにも見えます。クマの足取りを追いました。 警察などによりますと、2日午前９時４０分ごろ、秋田市河辺和田で近くに住む竹林貞子さん（７３）が遺体で見つかり、近くにいた体