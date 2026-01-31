12月の1位に輝いた三宅美羽の『はじまり』（撮影：HIROKAZU）『週刊プレイボーイ』のグラビアコンテンツサービス『週プレ グラジャパ！』の2025年12月期デジタル写真集ランキングが、週刊プレイボーイ公式YouTubeチャンネルで配信中だ。1位を三宅美羽の『はじまり』（撮影：HIROKAZU）が獲得した。【写真】12月にランクインした写真集三宅美羽は、2025年4月『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』に新メンバーとして