『週刊プレイボーイ』のグラビアコンテンツサービス『週プレ グラジャパ！』の2025年12月期デジタル写真集ランキングが、週刊プレイボーイ公式YouTubeチャンネルで配信中だ。1位を三宅美羽の『はじまり』（撮影：HIROKAZU）が獲得した。

三宅美羽は、2025年4月『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』に新メンバーとして加入した声優。本作では、「田舎の海沿いの町からアイドルを目指す女の子」をテーマに、アルバイトをしたり、ダンス練習に明け暮れたりと、民宿で生活しながら夢を見る女のコの姿が描かれている。 なおグラジャパ！版では、ボイスドラマの特典付き。幼なじみの男のコ目線で、夢に懸命な彼女を応援する青春ストーリーが楽しる。

動画では、三宅本人が登場。笑顔で1位になったことにファンに報告し、「ナチュラルな部分とキメの表情みたいなところのギャップとかを楽しんでいただける一冊になっているんじゃないかなと思います」と作品の見どころを紹介。

「自分でも見てみると照れ臭いなって思うカットもあったり、でもそれが見てくださるみなさんにとっては評判がよかったりというので、私もみなさんの感想を見ながらすごくいつも感想を楽しませていただいています」とファンからの声に喜んでいることを語り、「今後も幼馴染のあいつどうしてるかなみたいな感覚で何度も何度も見返していただけたらとっても嬉しいです」と呼びかけた。



2位には、ラジオ沖縄所属の"令和のスイカップアナウンサー、竹中知華の『One more TOMOKA』（撮影：唐木貴央）がランクイン。

本作は前月に第1位を獲得し、今なお売れ続けているデジタル写真集『TOMOKA』のアナザーエディション。「もっと見たい」「余すところなく堪能したい！」という声に応え、秘蔵カットを大放出した。見れば見るほど好きになる。衝撃のダイナマイトグラビアに溺れること必至の一冊となっている。



3位は、日本一脱げるTikToker・ときちゃんと、初のデジタル写真集がグラジャパ！マンスリーの一位となる大ヒットとなったさくんぽによる、まさかのコラボグラビア『イチャラブ ときさく』（撮影：LUCKMAN）。

本作は、普段から大のなかよしのふたりだからこそ見せられる濃厚なイチャラブ世界線を撮り下ろし。上に乗ったり、押し倒されたり、あんなことやこんなこと......がたっぷり。妄想力をフル稼働すれば、楽しさ倍増だ。



4〜10位は以下の通り。

4位 ＃ババババンビ『永遠に向かって』（撮影：Takeo Dec.）

5位 豊島心桜『かわいくなったねって、言って〜prologue〜』（撮影：阿部ちづる）

6位 郄野真央『恋の温度が1℃上がった瞬間』（撮影：小塚毅之）

7位 わたあめりな『REAL DREAM』（撮影：藤本和典）

8位 主人公（金丸紗希）『これが、主人公でしょ！？』（撮影：市川秀明）

9位 ちなぷぷ『沼すぎる最胸グラエンサー』（撮影：HIROKAZU、後野順也）

10位 いろは『肌色の純情』（撮影：岡本武志）

4位の『永遠に向かって』は、日本武道館をはじめ、数々のライブ会場でハイパフォーマンスを見せているアイドルグループ「#ババババンビ」の最新デジタル写真集。

宇咲、神南りな、近藤沙瑛子、小鳥遊るい、岸みゆ。2026年3月での解散を発表している彼女たちが、2025年を締めくくるべく、水着で全員集合。ビーチで真っ白なレオタードを着たり、猫耳つけてキュートな姿を見せたりと、その姿を存分に撮り下ろした。伝説から永遠へとさらに突き進む彼女たちを自分の目に焼き付けたい。



7位の『REAL DREAM』は、水着姿が話題の慶應大卒のお笑い芸人・たまゆら学園のわたあめりなによる初のデジタル写真集。

本作は「夢と現実」をテーマに、自宅とバイト先を往復する日常と夢の中のポップでファンシーな世界が描かれている。清楚な白ビキニ、部屋着を彷彿させるTシャツ姿など、かわいい彼女がたっぷり見られる一冊だ。SNSでの水着姿だけでは満足できないファンは必見だ。

動画ではわたあめ本人が登場。初のデジタル写真集が7位になった感謝をファンへ伝え、「この写真集は私が芸人として生活している様を描いています。バイトと劇場を行き来する、ちょっとさえない毎日を送っている芸人という設定で、生活のシーンが続くと、急に水着になります！」と劇的な展開の面白さを笑顔で紹介。

「今後も機会があったら、グラビアをまた頑張っていけたらいいなって思っているので、ぜひ、よろしくお願いします」と今後のグラビア活動へ意欲的なことを明かした。



インフルエンサーのちなぷぷが、1年ぶりにリリースするセカンドデジタル写真集『沼すぎる最胸グラエンサー』が9位に。

本書は、なな茶プロデュースのインフルエンサー事務所「クララプロダクション」の仲間と共に行ったデジタル写真集『わたしたち、クララプロダクション』のアザーカットの中から、ちなぷぷのソロをまとめた一冊。

おもしろくてかわいくてノリが良い、動いてなくても伝わる性格の良さ。SNSでは見られない、とっておきのメイドや水着姿もたっぷり収められている。



このランキングは『週プレ グラジャパ！』で配信中の全デジタル写真集を対象に、2025年12月1日〜31日の販売数を集計したもの。1〜10位までの作品の見どころや、ランクインしたタレントのコメントは週刊プレイボーイ公式YouTubeチャンネルで見ることができる。

