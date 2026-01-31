モーニング娘。’２６の公式Ｘ（旧ツイッター）が３１日に更新され、メンバーの小田さくらがインフルエンザＢ型に感染したため、この日の広島公演、２月１日の福岡公演を欠席すると発表した。ハロー！プロジェクトではインフルエンザの罹患者などが続出し、全グループが総出演する上記のコンサートで計１０人が欠席する事態になっている。モー娘。のＸでこの日、所属事務所のアップフロントプロモーションが小田の感染を報告。