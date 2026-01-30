（株）狩野組（江東区）は1月7日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には石田晃士弁護士（隼あすか法律事務所、千代田区霞が関3-2-5）が選任された。負債総額は約36億円。1925（大正14）年創業で、土木・建築などの工事や不動産業を手掛けていた。各自治体が発注する水道工事の受注に注力し、1988年4月期には売上高58億5888万円をあげていた。同時期には不動産などへの投資や支店開設を積極的に行うなど、業容