実証運行中の大分駅とホーバーターミナルを結ぶ「専用タクシー」について、大分県は2月以降も運行を継続することを決めました。 【写真を見る】大分駅～ホーバーターミナルの「専用タクシー」2月以降も運行継続へ この専用タクシーは、去年11月まで運行されていた無料シャトルバスの代替手段として、12月からJR大分駅南口とホーバーターミナルの