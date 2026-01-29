ºòÇ¯¤Ï3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤Þ¤¿°ì¤Ä¡È±ÉÍÀ¡É¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÊÆÌîµåÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖJust Baseball¡×¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤òÆ²¡¹¤Î1°Ì¤ËÁª½Ð¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ëÁª¼ê¤ò³Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡Ë¤¬¥É¥é¥Õ¥È¤·