シンガー・ソングライターで俳優の星野源が27日、自身がパーソナリティーを務めるニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）に生出演。ライフスタイルを明かした。この日、45歳の誕生日を迎えた星野。スタジオには親交が深い「バナナマン」日村が登場し祝福。トークに花を咲かせた。星野は「僕はもう、めちゃくちゃ夜型」と説明。起床が夕方4時、就寝が朝9時と語り、日村を「はぁ！？」と驚かせた。続