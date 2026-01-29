ソフトバンクは29日、「ホークスパフォーマンスチーム」の2026年度メンバーを決定したことを発表した。今年度は、福岡と初開催となる熊本の九州2か所に加え、2年連続となる台北の計3会場でハニーズのメンバーを募集。厳しい審査を勝ち抜いた21名が2026年度のメンバーとして合格した。（合格者内訳：ハニーズ新規7名、ハニーズ継続11名、アクロバットパフォーマー継続3名）ホークスパフォーマンスチームは、球団のスローガン