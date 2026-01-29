トランプ米大統領が「力こそ正義」と言わんばかりの動きを次々と見せている。各国が翻弄されるなか、中国の習近平・国家主席がほくそ笑んでいるのは間違いないようだ。次なる危機が起きるのは極東アジアである可能性が高まっている。【全3回の第1回】トランプ大統領はベネズエラでの軍事作戦でマドゥロ大統領を拘束、米国に連行して裁判にかけると、世界一の埋蔵量を誇る石油利権を奪った。グリーンランド（デンマーク自治領