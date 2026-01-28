石川県競馬所属で、現在は高知けいばに期間限定騎乗中の吉原寛人騎手が、1月27日に行われた高知競馬第6レースで、シンデレラスマイルに騎乗して1着となり、地方競馬通算3300勝を達成した。吉原寛人、地方重賞“201勝”で歴代最多更新…23年ぶりの大記録樹立地方競馬の第一線で活躍この勝利により、吉原騎手は地方競馬通算成績1万7037戦3300勝、2着2625回、3着2093回（中央競馬での成績は含まず）となった。（※1月27日高知けい