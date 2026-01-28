３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の米国代表に選出されたレッドソックスの中継ぎ右腕、ギャレット・ウィットロック投手（２９）が本紙の電話インタビューに応じた。ＷＢＣへの意気込み、侍ジャパンの中心であるドジャースの大谷翔平投手（３１）について語った。メジャー５年目の昨季は６２試合に登板し、７勝３敗、防御率２・２５、７２回を投げ９１奪三振をマーク。身長１９６センチの右サイド