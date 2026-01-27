ＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」公式ＨＰは２７日までに、反響を呼んだヤングケアラー問題について、追加声明をアップした。同番組は２３日放送回で「６人兄妹の長男を代わってほしい」という依頼を取り上げ、霜降り明星・せいやが探偵となって依頼者の家に行き、１２歳の長男に代わって弟、妹の世話を手伝った。食事の準備、洗濯物の片付け、オムツ変えなど、その大変さに、せいやは最後に長男を抱っこし、「まだ大人に