デビュー1周年を迎え、ますます存在感を放つ5人組ボーイズグループWILD BLUEと、WEGOのスペシャルコラボが実現しました。メンバー自身が監修した全8型のアイテムは、アパレルから小物まで揃う充実のラインナップ。ストリート感と洗練されたムードが融合し、普段のコーデにさりげなく推しを取り入れられるのが魅力です。さらに、発売を記念した1日店長イベントや限定ノベルティも登場。