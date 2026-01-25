サン・ピエトロ広場で撮影されたレオ14世の写真＝2025年12月20日/Andreas Solaro/AFP/Getty Images（CNN）単なる友人以上の存在、さらには心の支えになってしまうAI（人工知能）チャットボットに警戒を――。ローマ教皇レオ14世は24日、過度の「愛情」を示すチャットボットについて警鐘を鳴らし、人間がAIを相手に深い感情的な絆を育むのを防ぐ規制を求めた。米国生まれのレオ14世は、カトリック教会の年次行事「世界広報の日」を