【漫画】本編を読むママ友コミュニティのなかには、外からは見えない力の序列が存在する。その中心に立つ「ボスママ」に支配される空気は、息苦しさという言葉では言い表せないほど心を蝕んでいく。『ボスママに徹底的に復讐する話』（横山了一/KADOKAWA）は、そんな誰もが内に抱えた小さな怒りと正義感を、痛快な復讐劇の形で描き出す作品だ。事の発端は、主人公・リゼが双子の妹・ミゼの息子であるユースケに呼ばれたことに