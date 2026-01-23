¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬2026Ç¯1·î22Æü¤ËX¤Ç¡¢Æ±Æü¤Ë¼«¿È¤¬¹Ô¤Ã¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤òÀÚ¤êÈ´¤¤¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¼¡´ü½°±¡Áª¤ÇÆ±¤¸Âçºå5¶è¤ËÎ©¸õÊäÍ½Äê¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¿ùÅÄ¿åÌ®¸µ½°±¡µÄ°÷¤òÌ¾»Ø¤·¤·¡¢¡Ö¥¦¥½¤Ä¤­À¯¼£²È¤Ï¤·¤Ð¤­¤Þ¤¯¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áªµó¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£²ñ¸«Æ°²è¤òX¤Ç¤â¸ø³«¿ùÅÄ»á¤Ï15Ç¯¤Ë¡¢LGBT¤Î¿Í¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¸»ºÀ­¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ÈÌµ¤¤¤â¤Î¤òÆ±Îó¤Ë°·¤¦¤Ë¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤âº¹ÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶èÊÌ¡×¤È¥Ö¥í¥°¤Ëµ­¤·