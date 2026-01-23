ロッテ・黒木知宏投手コーチの長女でタレントの黒木芽依が２２日、自身のインスタグラムに新規投稿。アパホテルのＣＭで父娘共演を果たしたことをつづった。父譲りのクリクリした大きな瞳がトレードマークでショートヘアが似合う黒木は、２０２４年までロッテの公式チアガールとして活躍。翌２５年からタレントとして活動を開始した。「アパホテル新ＣＭのお知らせスペシャルゲストは…私の父！ジョニー黒木こと、黒木知宏さ