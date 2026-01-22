車がグリーンランド中心都市ヌークのトンネルを抜け、狭い通りを進む様子＝21日/Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images（CNN）北大西洋条約機構（NATO）の当局者はCNNに対し、NATO当局者による21日の会議で議論に上った提案の一つとして、デンマーク自治領グリーンランドに米国の主権的領土とみなされる土地を設け、そこに追加の軍事基地を建設するのをデンマークが認める案があると明らかにした。この案は以前の協議でも、NATO加