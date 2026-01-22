仕事帰りにスーパーに行く人は多いと思います。店内で野菜や魚、弁当などが値引きされているのを見つけたときに「ラッキー」「食費を節約できる」などと思い、購入した経験はありませんか。特に閉店間際の場合、生鮮食品や弁当などが定価の半額で売られているケースも珍しくありません。一方、普段からスーパーで値引き商品を購入しているのに、節約の効果を実感できていない人もいるようです。この場合、どのような原因が考えら