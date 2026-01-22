仕事帰りにスーパーに行く人は多いと思います。店内で野菜や魚、弁当などが値引きされているのを見つけたときに「ラッキー」「食費を節約できる」などと思い、購入した経験はありませんか。特に閉店間際の場合、生鮮食品や弁当などが定価の半額で売られているケースも珍しくありません。一方、普段からスーパーで値引き商品を購入しているのに、節約の効果を実感できていない人もいるようです。この場合、どのような原因が考えられるのでしょうか。

【要注意】「えっ…知らなかった」 これがスーパーの利用時にやってはいけない“NG行為”です！

スーパーで値引き品を購入するメリットや、値引き品を生かすコツ、さらにスーパーでの買い物時のNG行動について、節約アドバイザーの節約主婦さくのんに聞きました。

購入した商品を腐らせてしまう場合も

Q.スーパーで値引きされた野菜や魚、弁当などを購入するメリットについて、教えてください。購入した商品はどのように活用するのがお勧めなのでしょうか。

さくのんさん「やはり商品を安く買えるのは本当にメリットだと思います。例えば、商品が2割引き、3割引きされているとかなり大きいので、私も値引きのコーナーを最初に見るくらいです。ただ、安いからといって買って、腐らせてしまっては元も子もありません。値引き品を優先的に食べるだけでなく、『小さく切って冷凍する』『下味を付けてから冷凍する』などがお勧めです。これらの処理は手間がかかるものの、後の調理が格段に楽になりますし、外食を減らすことにもつながるので、値引き商品の購入はお勧めです」

Q.スーパーの値引き品を頻繁に購入する人がいますが、本当に節約につながるのでしょうか。スーパーの利用時にやりがちなNG行為について、教えてください。

さくのんさん「やりがちなのは、値引き品の冷凍や優先的に食べるのが面倒くさくなって、腐らせてしまうことですね。1週間に一度などのまとめ買いであれば、下処理のハードルも下がると思います。

また、頻繁に購入することもNGです。例えば、『家の近くにスーパーがあり、ガソリン代をあまりかけずに、値引き品のものだけを、今日食べる用に買ってくる』といったことが毎日できるのであれば、まだよいと思いますが、それはそれで大変ですよね」

Q.スーパーで上手に買い物をするコツについて、節約の観点で教えてください。

さくのんさん「節約する上では、値引きのコーナーをチェックして、あとは余計なエリアに入らないのが一番です。入り口から野菜、魚、肉、日用品と続き、よほどの用事がなければ、調味料やお菓子コーナーといった細かい通路に入らないようにします。

お菓子は1週間に一度くらいまとめ買いするか、簡単なものを手作りするのもお勧めです。フルーツ缶でゼリーを大量に作って2日ほど楽しむとか、お菓子作りも一つのイベントにして、子どもたちを巻き込みながら満足度の高いおやつの時間にするなどはいかがでしょう。

あと、『〇〇〇の素』といった商品は、たまのご褒美のように利用します。外食に比べて節約できますし、お守り代わりに買うのがよいかなと思います」

スーパーで値引き品を購入すると節約に有効ですが、購入した商品を使い切れないようでは意味がありません。そのため、「まとめ買い」で買い物頻度を減らして、値引き品を無駄なく活用しましょう。