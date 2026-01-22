２２日に結党大会を行う中道改革連合が不安な船出を迎えている。立憲民主党と公明党からなる中道は基本政策のなかで原発の再稼働容認などを掲げている。立憲の中には再稼働に慎重な議員もいただけに今後問題となる可能性があるのだ。原発をめぐるＸへの投稿が炎上したのは立憲から中道に参加する松下玲子衆院議員だ。松下氏は２０日に「立憲民主党を離党しますが、私の政治の軸は何も変わりません」と投稿。さらに、現在は削