今シーズン最強の寒波による災害級の大雪のおそれがある中、高市首相は、“首相指示”を出し警戒を呼びかけました。高市首相は1日午後、避難や大雪に関する的確な情報提供や、ライフライン、交通の確保に万全を期すこと、災害時は人命第一で応急対策に取り組むといった首相指示を発表しました。また政府は、大雪対策の関係閣僚会議を開きました。木原官房長官：今のうちからやれることは全部やる。先手先手の対応によって、被害の