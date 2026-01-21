サンコーは、レトロゲーム機やビデオデッキなどのコンポジット信号（赤・白・黄）を、HDMI信号に変換して出力するアダプター「コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ」を1月21日に発売した。価格は5,980円。 懐かしの映像機器のコンポジット出力を、HDMI出力に変換し、アナログ端子非搭載の最新テレビに表示できる。 電源はUSB給電式（5V/2.0A）で、PCやUSB充電器から手軽に給電可能。出力解像度は108