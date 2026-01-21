中国の「メガ」大使館建設予定地で抗議のプラカードを掲げる人物＝2025年2月8日/Carl Court/Getty Imagesロンドン（CNN）英国政府は20日、ロンドン金融街近くに中国が「メガ」大使館を建設する計画を承認した。議員や住民、亡命中の中国反体制派の人々からは安全保障上のリスクをもたらす可能性があるとの懸念の声が上がっていた。中国は2018年、英国がかつて貨幣を鋳造していたロイヤルミントコートの土地を約3億1200万ドル（現在