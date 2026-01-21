元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄所属の竹中知華アナウンサー（44）が21日、自身のインスタグラムを更新し、近影を公開した。【写真あり】「なんていうボリューム」「やっぱり大きい」44歳・元NHKの竹中知華、衝撃カット竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサ