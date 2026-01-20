縄文時代の土偶と言うと、真っ先に「遮光器土偶（しゃこうきどぐう）」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。あの大きな目をしたユニークな姿は、時に「宇宙人」に例えられるほど。縄文人が作った土の人形とは信じがたい不思議な魅力に溢れています。「遮光器土偶」出典：Wikimedia Commons遮光器土偶が作られたのは、今から約3000年前の縄文時代晩期です。それは1万年以上続いた縄文時代が終わりを告げようとしていた時期