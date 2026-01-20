±Ô¤¹¤®¤ëÆìÊ¸¿Í¤ÎÈþ°Õ¼±¨¡¨¡¼×¸÷´ïÅÚ¶ö¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃµ¤ë¤È¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÆìÊ¸¤Îµ§¤ê¤Î·Á
ÆìÊ¸»þÂå¤ÎÅÚ¶ö¤È¸À¤¦¤È¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¡Ö¼×¸÷´ïÅÚ¶ö¡Ê¤·¤ã¤³¤¦¤¤É¤°¤¦¡Ë¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤ÎÂç¤¤ÊÌÜ¤ò¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»Ñ¤Ï¡¢»þ¤Ë¡Ö±§Ãè¿Í¡×¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡£ÆìÊ¸¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿ÅÚ¤Î¿Í·Á¤È¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼×¸÷´ïÅÚ¶ö¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤éÌó3000Ç¯Á°¤ÎÆìÊ¸»þÂåÈÕ´ü¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï1ËüÇ¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿ÆìÊ¸»þÂå¤¬½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤ÏÅÚ¶ö¤ÏÅö½é¤«¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¨´ØÏ¢µ»ö¡§
ÆìÊ¸¿Í¤¬¡Ö¥Ò¥¹¥¤¡×¤òÆÃÊÌ»ë¤·¤¿¡ÈËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡É¤È¤Ï¡©--¸ÅÂåÆüËÜ¿Í¤ËºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤¿ÊõÀÐ¡¦¥Ò¥¹¥¤¤ÎÆæ
ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÅÚ¶ö¤È¤Ï¡©
ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÅÚ¶ö¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤éÌó1Ëü2000Ç¯Á°¤ÎÆìÊ¸»þÂåÁðÁÏ´ü¤Ë½Ð¸½¤·¤¿2ÂÎ¤ÎÅÚ¶ö¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îº¢¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆìÊ¸¿Í¤¿¤Á¤Ï¾®¤µ¤Ê½¸Íî¤òºî¤êÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà¤é¤ÎÃæ¤Ë¿·¤¿¤ÊÀº¿ÀÊ¸²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÅÚ´ï¤äÀÐ´ï¤Ê¤É¤Î¼ÂÍÑÉÊ¤À¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ëµ§¤ê¤Î¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬ÅÚ¶ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸Å¤ÎÅÚ¶ö¤Î£±ÂÎ¤Ï¡¢¥È¥ë¥½¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤µ3.1Ñ¤ÎÆ¬Éô¤Î¤Ê¤¤¾åÈ¾¿È¤ÎÅÚ¶ö¤Ç¤¹¡£
¼¢²ì¸©Åì¶á¹¾»Ô¤Î¡ÖÁêÃ«·§¸¶°äÀ×¡Ê¤¢¤¤¤À¤Ë¤¯¤Þ¤Ï¤é¤¤¤»¤¡Ë¡×¤ÎÃ¨·ê½»µïÀ×¤«¤é¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁêÃ«·§¸¶°äÀ×½ÐÅÚ ÅÚ¶ö ¡× ½ÐÅµ¡§Wikimedia Commons
É½ÌÌ¤Ï³ê¤é¤«¤Ç¡¢Î³»Ò¤ÎºÙ¤«¤¤ÅÚ¤òÍÑ¤¤¤ÆÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦£±ÂÎ¤Ï»°½Å¸©¤Ç½ÐÅÚ¤·¤¿¡¢ÌÜÉ¡¸ý¤Î¤Ê¤¤¾®¤µ¤ÊÆ¬Éô¤È¾åÈ¾¿È¤À¤±¤ÎÅÚ¶ö¤Ç¤¹¡£
µá¤á¤¿¤Î¤Ï½÷À¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¿ÀÈëÀ
ºÇ¸Å¤ÎÅÚ¶ö¤¿¤Á¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â½÷À¤é¤·¤¤Èþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£½÷À¤Î¿ÈÂÎ¤ËÌ¿¤¬½É¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¾åÈ¾¿È¤À¤±¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢µ§¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¿Í·Á¤ËÁê±þ¤·¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢´º¤¨¤Æ¡È¿Í´Ö¤È¤Ï°ã¤¦¡É¤³¤È¤òÉ½¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÆ¬Éô¤¬¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤ä¡¢¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡ÈÌÜÉ¡¸ý¤ÏÉ½¸½¤·¤Ê¤¤¡É¡¢¤Þ¤¿¡È¼êÂ¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤Ï¤½¤Î¸å¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚ¶ö¤Ï»þÂå¤È¶¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿
º£¤«¤éÌó7000Ç¯Á°¤ÎÆìÊ¸»þÂåÁá´ü¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡Á¶å½£¤Þ¤Ç¤Î¹¤¤ÃÏ°è¤ÇàÂè2À¤Âå¤ÎÅÚ¶öá¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÚ¶ö¤¿¤Á¤Ï¤É¤ì¤â¾åÈ¾¿È¤Î¤ß¤Ç¡¢¾®¤µ¤ÊÆ¬Éô¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÌÜÉ¡¸ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶Ï¤«¤Ë¤Ä¤Þ¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÏÓ¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤µ¤Ï¿ô¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£¤«¤éÌó5000Ç¯Á°¤ÎÆìÊ¸»þÂåÃæ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÅÚ¶öºî¤ê¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢¿Í¸ý¤ÏÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¡¢½¸Íî¤Ç¤Ïº×ã«¤Ê¤É¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
à±óÌÜ¤Ç¤âÌÜÎ©¤Äá¤è¤¦¤ÊÎ©Áü¤¬Â¿¤¯ºî¤é¤ì¡¢¿Í´Ö¤òÌÏ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÌÜÉ¡¸ý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Æ¬Éô¤ä¼êÂ¤ò»ý¤ÄÅÚ¶ö¤¬³ÆÃÏ¤Ç½Ð¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æµ§¤ê¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤¿ÅÚ¶ö¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¸²½¤òÇØ·Ê¤ËÆÃÄ§Åª¤ÊÂ¤·Á¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿ÅÚ¶öÊ¸²½¤¬¼×¸÷´ïÅÚ¶ö¤òºî¤Ã¤¿
¼×¸÷´ïÅÚ¶ö¤ÎÂç¤¤ÊÌÜ¤ÏÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÅÚ¶ö¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÁ°¤Î»þÂå¡ÊÆìÊ¸»þÂå¸å´ü¡Ë¤ÎÅÚ¶ö¤ÎÌÜ¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Æ¬¤Î¾å¤Î²¦´§¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢È±·¿¤ä¤«¤ó¤¶¤·¤ò¸ØÄ¥¤·¤¿É½¸½¤È»×¤ï¤ì¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤äËÄ¤é¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿Â¤Ê¤É¤È¶¦¤Ë¡¢²¿¤é¤«¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅìËÌ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¼×¸÷´ïÅÚ¶ö¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆËÌ³¤Æ»¤äÅìÆüËÜ¤Ø¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¤µ¤é¤ËÂ¾¤ÎÊ¸²½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÌÜ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²¦´§¤¬³Ñ¤ÎÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÄêÈÖ¤Î·Á¤È¤Ï°ã¤¦¼×¸÷´ïÅÚ¶ö¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é´ü¤ÎÅÚ¶ö¤È¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦Â¤·Á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Îµ§¤ê¤äÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤¬º®¤¸¤ê¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£