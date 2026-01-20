「シミが増えた気がする」「同じケアをしているのに、なんだか急に老けて見える」。そんな変化を感じ始めるのが、ちょうど40代に差しかかる頃です。実はこの“老け見え感”、シミの数だけで決まっているわけではありません。ポイントになるのは、どこにシミが出ているかという“位置”と、年齢とともに変わる肌の土台。同じシミでも、場所によって顔全体の印象は大きく変わってしまうのです。なぜ40代から「シミが目立って見える」