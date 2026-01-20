行動力を高めるにはどうしたらいいのか。脳科学者の茂木健一郎さんは「好奇心旺盛であることが欠かせない。人間の脳は、行動によってドーパミンが分泌されると、同じ動きを繰り返したくなる性質がある」という――。（第1回）※本稿は、茂木健一郎『「超」すぐやる脳のつくり方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Suriyawut Suriya※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Suriyawut Suriya■令和時代