香港マラソンに出場男子マラソンの川内優輝（あいおいニッセイ同和損保）が、18日開催の香港マラソンに招待選手として出場。2時間19分52秒で16位だった。遠征中には円安の影響を感じさせる出来事を報告。ファンに驚きの声が広がった。レース前日、川内が自身のXで公開したのは人気チェーン店「CoCo壱番屋」のカレー。ソーセージなどもトッピングされた具だくさんのおいしそうな一皿だった。川内の投稿によると、このカレーは