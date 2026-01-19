香港マラソンに出場

男子マラソンの川内優輝（あいおいニッセイ同和損保）が、18日開催の香港マラソンに招待選手として出場。2時間19分52秒で16位だった。遠征中には円安の影響を感じさせる出来事を報告。ファンに驚きの声が広がった。

レース前日、川内が自身のXで公開したのは人気チェーン店「CoCo壱番屋」のカレー。ソーセージなどもトッピングされた具だくさんのおいしそうな一皿だった。

川内の投稿によると、このカレーは221香港ドル。「日本円換算で4500円弱です」と紹介した。日本国内の“ココイチ”ならトッピング込みでも2000円以内に抑えられることがほとんどだが、川内も「ロンドンで食べた時のココイチよりは安いですが、円安の影響を感じます」と伝えた。

これにフォロワーからは「びっくりです」「高い!!」「円安とは、この事か」などと驚きの声が集まっていた。

川内はこのレースで「127回目のサブ20」を達成したと報告。過酷なレースだったようで「持ちタイムが13番目で16位という結果は決して良くありませんが、今のベストは尽くしました」「最後の海中トンネルを登り、香港島に渡って、高速道路を降りてからフィニッシュまでは応援も多く、気分が高まるコースでした」などと振り返った。



