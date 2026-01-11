[1.17 プレミアリーグ第22節 リーズ 1-0 フルハム]プレミアリーグは17日、各地で第22節を開催した。リーズはフルハムに1-0で勝利。MF田中碧は終盤から出場し、後半アディショナルタイムに生まれた決勝点の起点になるパスを供給した。リーグで4試合勝利がないリーズはGKカール・ダーロウがプレミアリーグでは14試合ぶりの出場。前半24分にはMFブレンデン・アーロンソンがGKと1対1になる決定機を迎えるも、シュートは大きく枠の