【(C)B.LEAGUE】 「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」DAY2の1月17日、ハピネスアリーナでは「B.LEAGUE ALL-STAR PEACE GAME 2026」が行われ、長崎市選抜と広島県選抜が対戦しました。ピースゲームは長崎市の被爆80周年記念事業として開催。B.LEAGUEと、「平和だからスポーツができる」をコンセプトに掲げる長崎市が手を組み、広島県選抜を招いた中学生同士の対戦