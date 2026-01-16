¼«Ì±ÅÞÉÙ»³»ÔÏ¢¤Ï¤±¤µ²ñ¹ç¤ò³«¤­¡¢½°±¡ÁªÉÙ»³£±¶è¤Î¸õÊä¤ò¡¢Éã¿Æ¤¬ÉÙ»³»Ô½Ð¿È¤ÇÁ°¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÃæÅÄ¹¨¤µ¤ó¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÅÄ¹¨¤µ¤ó¤Ï¡¢61ºÐ¡£½°µÄ±¡µÄ°÷4´ü¡¢²£ÉÍ»ÔÄ¹¤ò2´ü¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷¤ò1´üÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÀ¯¼£·Ð¸³¤¬Ë­ÉÙ¤Ç¤¹¡£Éã¿Æ¤¬ÉÙ»³»Ô½Ð¿È¤È¤¤¤¦±ï¤Ç¡¢ÉÙ»³¤Ë¤â¸å±ç²ñÁÈ¿¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£