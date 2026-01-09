【新華社北京1月9日】軍縮分野の研究・交流を促進する中国軍備管理軍縮協会とシンクタンクの中国核戦略規画研究総院は8日、北京で研究報告書「日本右翼の核野心:世界平和に対する深刻な脅威」を発表した。報告書は、国際社会に対し、日本の右翼勢力が膨らませ続ける核保有への野心に警戒を強め、軍国主義復活につながりかねない危険な動きを断固として阻止し、戦後の国際秩序と国際的な核不拡散体制を共に守るよう呼びかけている