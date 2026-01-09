文部科学省栃木県と大分県の学校で生徒が別の生徒に暴行を加えている動画が交流サイト（SNS）上で拡散されたことを受け、文部科学省は来週にも都道府県と政令指定都市の教育長らを対象に、いじめや暴力行為に関する緊急オンライン会議を開催することを決めた。関係省庁連絡会議も開く。松本洋平文科相は9日の閣議後記者会見で「安全安心であるべき学校で暴力行為やいじめは決してあってはならない」と強調した。栃木県立高の