立憲民主党の福山哲郎参院副議長が2026年1月8日、菅直人元首相と電話をしたことをXで明かした。妻・伸子さん「隠していても仕方ないでしょ。でもまだ全然大丈夫」菅氏をめぐっては同日、写真週刊誌のFLASHがウェブサイトで「【独自】菅直人元首相、夫人が明かす『認知症』『要介護3』の現在...東日本大震災のことは『覚えていない』家族と過ごす穏やかな日々」と題した記事を公開し、認知症を患っていることを伝えていた。記事によ