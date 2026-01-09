８日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２７０．０３ドル高の４万９２６６．１１ドルと反発した。この日発表された米国の週間新規失業保険申請件数が市場予想を下回り、米国景気の底堅さが意識された。一方、ハイテク関連の一角に持ち高調整目的の売りが出た。トランプ大統領が国防予算の増額を求めたことを背景に、防衛関連株に資金が流入した。 ＩＢＭ＜IBM＞やホーム・デポ＜HD＞、シャーウィン・ウィリア