東京・大田区のマンションで8日、血だらけの男性の遺体が見つかり、警視庁は殺人事件と断定し、特別捜査本部を設置しました。8日昼前、大田区大森北のマンションの一室で、この部屋に住んでいるとみられる40代ぐらいの男性が、血だらけでうつぶせの状態で死亡しているのが見つかりました。近隣住民：（この辺りは）治安がいい。こんな事件が起きるとは思わなかった。その後の取材で、男性の首の後ろ側や腹などには刃物のようなもの