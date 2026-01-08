【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は７日、自身のＳＮＳで、２０２７会計年度（２６年１０月〜２７年９月）の国防予算を１・５兆ドル（約２３５兆円）とするよう米連邦議会に要求したと明らかにした。昨年１２月に成立した２６会計年度の国防予算は過去最大の約９０００億ドル（約１４０兆円）で、前年比で１・６倍規模の大幅な引き上げとなる。トランプ氏はＳＮＳで現在の国際情勢を巡り、「非常に混乱し、危険な