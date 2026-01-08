結婚を発表した名古屋テレビ（メ〜テレ）の尾形杏奈アナウンサーが、ウェディングフォトを公開した。お相手は陸上男子長距離の吉居大和（トヨタ自動車）。中大時代は箱根駅伝で２年連続区間賞に輝くなどエースとして活躍した。尾形はインスタグラムで「２人の思い出の場所でこんなに素敵な写真をたくさん撮ってもらいました」とのコメントを添え、ウェディングドレス姿で吉居に密着したショットや２人で寝ている姿などを投稿