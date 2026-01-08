前編記事『6兆円投資では、まったく足りない…中国政府の景気刺激策が《焼け石に水》で終わる構造的理由』で見てきたように、2025年の国内総生産（GDP）の成長目標（5％前後）は達成できるとの見通しとは裏腹に、中国経済は消費の低迷など問題が山積している。厳しい年金財政潜在成長率の低下も懸案である。中国政府は根本原因である少子化対策にも乗り出しているようだ。中国メディアが12月、「雲南省のある郡で、地方政府の役人